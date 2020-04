Amici Speciali | ecco perchè Stash ha deciso di partecipare con i The Kolors

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 28 aprile 2020) Dopo l’annuncio del cast,ha voluto spiegare i motivi che l’hanno portato a mettersi di nuovo in gioco come concorrente: il cast al completo, 12 concorrenti Poche ore fa è stato svelato il cast di. Ormai lo sapete, Maria De Filippi ne sta parlando da tanto tempo. Questo nuovo format è stato ideato tempo fa con uno spirito totalmente diverso. Doveva essere mandato in onda dopo19, ma questo non è stato possibile per l’emergenza legata al Coronavirus che ha colpito l’Italia e non solo. Tuttavia, pare che tutto sia quasi pronto per una versione rivisitata e adeguata a questa situazione. A metà maggio inizierà, quindi,che porterà a scontrarsi sul palco ex vincitori del talent, ex concorrenti, ballerini professionisti, ma anche cantanti che non hanno mai partecipato al ...