Paola Di Benedetto su Antonio Zequila rivela | “Atteggiamento oppressivo”

Paola Di Benedetto confessa: "Antonio Zequila ha avuto un atteggiamento oppressivo" Il Grande Fratello Vip è finito da tempo e chissà quanto si dovrà aspettare per vedere la prossima edizione. Mediaset punterà su programmi sicuri per la prossima stagione televisiva e soprattutto sui volti più amati dal pubblico. Che possa trovare qualche spazio per Paola Di Benedetto, la vincitrice della quarta edizione del GF Vip? In un'intervista esclusiva rilasciata a IlGiornale.it ha parlato dei suoi progetti futuri, ma ha anche parlato della sua inimicizia con Antonio Zequila: "All'inizio scherzavamo molto, eravamo davvero complici. Quando poi è entrata Sara Soldati, ha iniziato ad avere un atteggiamento piuttosto oppressivo. Ci siamo quindi punzecchiati a vicenda e poi ha usato termini poco carini."

“Così è troppo…” : Paola Di Benedetto senza freni - il rito a bocca piena [FOTO] (Di lunedì 27 aprile 2020)Diconfessa: “ha avuto un atteggiamento oppressivo” Il Grande Fratello Vip è finito da tempo e chissà quanto si dovrà aspettare per vedere la prossima edizione. Mediaset punterà su programmi sicuri per la prossima stagione televisiva e soprattutto sui volti più amati dal pubblico. Che possa trovare qualche spazio perDi, la vincitrice della quarta edizione del GF Vip? In un’intervista esclusiva rilasciata a IlGiornale.it ha parlato dei suoi progetti futuri, ma ha anche parlato della sua inimicizia con: “All’inizio scherzavamo molto, eravamo davvero complici. Quando poi è entrata Sara Soldati, ha iniziato ad avere un atteggiamento piuttosto oppressivo. Ci siamo quindi punzecchiati a vicenda e poi ha usato termini poco carini. Siamo poi arrivati a ...

Paola Di Benedetto confessa: "Antonio Zequila ha avuto un atteggiamento oppressivo" Il Grande Fratello Vip è finito da tempo e chissà quanto si dovrà ...

Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti più seguiti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite di Giada Di Miceli durante la trasmissione Non succederà più su Radio Radio, il terzo finali

Paola Di Benedetto confessa: "Antonio Zequila ha avuto un atteggiamento oppressivo" Il Grande Fratello Vip è finito da tempo e chissà quanto si dovrà ...Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti più seguiti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite di Giada Di Miceli durante la trasmissione Non succederà più su Radio Radio, il terzo finali ...