“Niente!”. Mara Venier, inconveniente durante la diretta di Domenica In. E la conduttrice sbotta (Di lunedì 27 aprile 2020) Domenica 26 aprile è andata in onda una nuova puntata del programma della Domenica della Rai. Ovviamente stiamo parlando di Domenica In, l’amato programma condotto da Mara Venier. Il periodo “particolare” che stiamo vivendo ha avuto grosse ripercussioni sul mondo della tv: molti programmi sono stati sospesi fino a data da destinarsi, altri sono stati cancellati. Ma Domenica In resiste. Anche se ovviamente va in onda in modalità completamente diversa rispetto al passato. Mara Venier è sola in studio e tutti gli ospiti sono in collegamento video. È naturale che sia così: secondo le disposizioni devono essere mantenute le distanze di sicurezza e, soprattutto, vanno evitati i contatti. Dunque la Venier è sola in studio. La scelta di mandare in onda Domenica In è dettata dal fatto che gli italiani, in questo periodo, meritano ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 aprile 2020)26 aprile è andata in onda una nuova puntata del programma delladella Rai. Ovviamente stiamo parlando diIn, l’amato programma condotto da. Il periodo “particolare” che stiamo vivendo ha avuto grosse ripercussioni sul mondo della tv: molti programmi sono stati sospesi fino a data da destinarsi, altri sono stati cancellati. MaIn resiste. Anche se ovviamente va in onda in modalità completamente diversa rispetto al passato.è sola in studio e tutti gli ospiti sono in collegamento video. È naturale che sia così: secondo le disposizioni devono essere mantenute le distanze di sicurezza e, soprattutto, vanno evitati i contatti. Dunque laè sola in studio. La scelta di mandare in ondaIn è dettata dal fatto che gli italiani, in questo periodo, meritano ...

