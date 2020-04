Maria Angela Corona, la nipote confessa: “Ho dato 100mila euro ai sicari” (Di lunedì 27 aprile 2020) Maria Francesca Castronovo, la nipote 39enne di Maria Angela Corona, ha ammesso nel corso dell’interrogatorio di garanzia di aver commissionato l’orrendo delitto. “Voglio chiarire che ho consegnato 100 mila euro in contanti per l’omicidio di mia zia. Erano soldi che avevo messo da parte per comprare un appartamento”. Questa l’agghiacciante confessione resa da Maria Francesca … L'articolo Maria Angela Corona, la nipote confessa: “Ho dato 100mila euro ai sicari” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Angela Di Iorio ex dama del Trono Over si scaglia contro Maria De Filippi : “Lei si diverte sul bullismo”

“Maria De Filippi ride del bullismo fatto alle anziane. Gemma Galgani è un’attrice nelle mani nel programma” – lo sfogo di Angela Di Iorio

Delitto Angela Maria Corona : la nipote ingaggiò due sicari per ucciderla (Di lunedì 27 aprile 2020)Francesca Castronovo, la39enne di, ha ammesso nel corso dell’interrogatorio di garanzia di aver commissionato l’orrendo delitto. “Voglio chiarire che ho consegnato 100 milain contanti per l’omicidio di mia zia. Erano soldi che avevo messo da parte per comprare un appartamento”. Questa l’agghiacciante confessione resa daFrancesca … L'articolo, la: “Hoai sicari” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

HarmonyHalliwel : RT @LadyNews_: #AngelaDiIorio silura #MariaDeFilippi: 'Ride sul bullismo che Tina e Gianni fanno alle signore anziane' - LadyNews_ : #AngelaDiIorio silura #MariaDeFilippi: 'Ride sul bullismo che Tina e Gianni fanno alle signore anziane'… - LadyNews_ : #AngelaDiIorio silura #MariaDeFilippi: 'Ride sul bullismo che #TinaCipollari e #GianniSperti fanno alle signore anz… - PalermoToday : Omicidio Bagheria, l'indagata al gip: 'Per far uccidere mia zia ho pagato 100 mila euro' - BlogUomini : Angela di Iorio durissime accuse a Uomini e donne Over , programma pilotato e Maria si diverte con il bullismo.… -