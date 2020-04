L’Apprendista stregato

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) C’è, nella scrittura di Gian Mario Villalta, L’Apprendista (SEM 2020), una sorta di struggente e affascinante paradosso. Da una parte, la vitalità di un racconto epigrammatico, di una voce che ha spesso raccontato la contrapposizione tra un mondo di ieri, arcaico e vitale, e l’oggi devastato; dall’altra, lo sgomento dell’umiltà di un uomo che vive il fluire della vita come il rischio di una perdita irreparabile, come uno sperpero amaro e proprio su questo sgomento ha costruito nel profondo la necessità del proprio narrare e il senso di farne un’eredità interiore.In un luogo dove non è mai stato, che mi piace immaginare nella provincia tra la Marca Trevigiana e Pordenone, lietamente al di là di ogni esperienza, il lettore di questo romanzo in corsa per il Premio Strega 2020 scopre un piccolo centro ...