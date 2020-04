Giulia De Lellis confessa a Simona Ventura | “Con Damante è un caos”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 27 aprile 2020)Defa una confessione asu Andrea: “Sto cercando di capire” La coppia formata daDee Andreaè stata una delle più seguite dopo Uomini e Donne. I due hanno fatto sognare milioni di fan fin quando tutto sembrava rose e fiori. Poi, improvvisamente, la Deaveva scoperto i tradimenti di Andrea e si erano lasciati. Dopo aver avuto alcuni amori, il più importante con Andrea Iannone,sembra essere tornata nel passato e sta trascorrendo la quarantena con. In diretta oggi con, la Deha raccontato: “Diciamo che il mio cuore e la mia testa non si sono parlati per un po’, ora forse hanno fatto pace. Sto cercando di capire, questa quarantena mi sta aiutando. C’erano alcune cose che non mi facevano stare bene. E’ un caos allucinante ...