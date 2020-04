Fase 2, trasporti garantiti ma con mascherine obbligatorie e maker (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Nella Fase 2 i trasporti saranno garantiti ma con una serie di misure volte a mantenere il distanziamento sociale per evitare il contagio da Covid-19, tra cui l’uso obbligatorio di mascherine (anche di stoffa), maker sui sedili di bus e metro e percorsi guidati in entrata e uscita. Lo chiarisce il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte a cui sono allegate le linee guida messe a punto dalla ministra dei trasporti Paola De Micheli. Punto centrale è il mantenimento delle distanze che diventerà la chiave per chiunque dovrà utilizzare bus, metro, treni, aerei o traghetti. A tal fine, per ogni utente sarà obbligatorio indossare la mascherina, anche di stoffa, coprendo naso e bocca. In ogni caso, le Regioni e i Comuni (da cui dipendono i trasporti locali) sono chiamati a una programmazione attenta e “modulata in modo tale da evitare ... Leggi su quifinanza Coronavirus - nuovo Dpcm fase 2 : Conte : «Restiamo a distanza - ancora rischi». Visite agli amici - take away - trasporti - funerali : le misure. Servirà ancora autocertificazione

