Fabio Capello e gli aneddoti su De Rossi e Cassano: "Non potevi sposarti a 21 anni?" (Di lunedì 27 aprile 2020) Intervista della Gazzetta dello Sport a Fabio Capello. L'ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, oltre a dire la sua sulla ripresa del campionato, ha svelato alcuni aneddoti su De Rossi e Cassano, avuti entrambi in giallorosso. RIPRESA CAMPIONATO – "Ripartire sarebbe molto bello. Qualche settimana fa non riuscivo a parlare di calcio: di fronte ad immagini come quelle delle bare trasportate dai camion militari nelle strade di Bergamo, sarebbe stato offensivo. Ora mi sento di affermare che lo sport manca a tutti e rimettersi in moto può aiutare il paese, anche sul piano psicologico. Credo che concerti, cinema e teatri saranno vietati a lungo. Le partite, ovviamente a porte chiuse, offriranno la miglior forma di svago. Poi c'è il discorso economico. Il calcio è un'industria importante. Nella sua filiera non ci sono solo allenatori e ...

