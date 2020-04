Dombrovskis | bilancio Ue sarà ambizioso

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – UnUe “” e concentrato “sulle regioni più colpite. È quanto ha garantito il vicepresidente della Commissione Ue Valdisin audizione alla commissione Econ del Parlamento Ue. Ila cui sta lavorando la Commissione “avrà una importante parte di anticipi – ha garantito–aumenterà il tetto”. “Ancora ci sono degli elementi aperti su cui stiamo lavorando, come le modalità esatte di finanziamento, quanto viene dall’aumento dell’ ‘headroom’ o da risorse proprie aggiuntive, quanto va a prestiti e sovvenzioni” – ha spiegato – “circostanze straordinarie richiedono di pensare fuori dagli schemi”.

eunewsit : Coronavirus, @VDombrovskis ai leader: “Un bilancio #UE tradizionale non basta” - ansaeuropa : #Dombrovskis, proposta #bilancio #Ue rafforzerà #coesione -

Ultime Notizie dalla rete : Dombrovskis bilancio

QuiFinanza

(Teleborsa) - Un bilancio Ue "ambizioso" e concentrato "sulle regioni più colpite. È quanto ha garantito il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis in audizione alla commissione Econ de ...Mes cos'è come funziona il Fondo Salva Stati a cosa serve, ultime notizie 27 aprile 2020 Consiglio europeo MES sanitario Sure, BEI e eurobond Recovery fund ...