Valorant | modalità competitiva presto al via

Leggi su hynerd

(Di domenica 26 aprile 2020) by Hynerd.itha già saputo imporsi come uno dei giochi competitivi più interessanti sul mercato. Nonostante quella che pochi eletti hanno attualmente per le mani sia ancora la beta, il sapore che avrà il gioco finale è già ben chiaro a tutti. Creato sullo stampo di CS:GO,vuole implementare abilità eroiche alla Overwatch in un puro FPS tattico. Fino ad ora streamer e utenti che hanno ricevuto l’accesso alla beta si sono misurati in modalità standard, senza gareggiare per punti … su:: modalitàal via