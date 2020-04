Un esercito di scontenti Sulla Fase 2 Conte scontenta enti locali | Confindustria e Cei

(Di domenica 26 aprile 2020) A dare la cifra di quanto siano ore difficile e a testimoniare come ancora non c’è una piena concordia tra Governo edè Antonio Decaro, il presidente dell’Anci. Quando finisce l’ennesima cabina di regia il primo cittadino di Bari si ferma a riflettere: “In realtà ci aspettavamo di più”. Succede che nel corso della task forceriapertura del 4 maggio il presidente del Consiglio, Giuseppe, si ritrova davanti a sé alcuni amministratori che rumoreggiano. Al termine parte la batteria di dichiarazioni fuoco di Italia Viva, che lamenta il complessivo eccesso di prudenza del Governo. Malumori espressi esplicitamente anche dalla Cei, per il divieto confermato di dire messa, a cui si unisce anche il dem Andrea Marcucci. Anchescalpita, lamentando la nebulosa sul “come” ripartire.Il ...

A dare la cifra di quanto siano ore difficile e a testimoniare come ancora non c’è una piena concordia tra Governo ed enti locali è Antonio Decaro, il presidente dell’Anci. Quando finisce l’ennesima ...L'obiettivo è raccontare un’Italia aggredita da pandemia, diseguaglianze e populismo ma comunque in grado di tornare protagonista in Occidente ...