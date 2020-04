Somiglianza tra Gianni Sperti e un ladro in calzamaglia (Di domenica 26 aprile 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Somiglianza tra Gianni Sperti e un ladro in calzamaglia (in calzamaglia sulla faccia, intendo). Da un’idea di Mic#lebrutteintenzioni e da un fermoimmagine di Ebuc. Nico Tina Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle ... Leggi su isaechia Somiglianza tra Luca Zocchi e Calcutta

Somiglianza tra Gemma Galgani e la nonna di Titti

Somiglianza tra Paola Di Bendetto e Danna Paola (Di domenica 26 aprile 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi:trae unin(insulla faccia, intendo). Da un’idea di Mic#lebrutteintenzioni e da un fermoimmagine di Ebuc. Nico Tina Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle ...

UffiziGalleries : #Buongiorno dalla Fontana del Carciofo di #PalazzoPitti, che deve il suo nome alla somiglianza tra le foglie del ca… - dietnam : È incredibile la somiglianza tra Zeno e @funkyoulow :D - marcobertozzi : ...l’incredulità della gente, la preghiera al santo protettore. Incredibile la somiglianza tra il passaggio per le… - infoitcultura : Somiglianza tra Luca Zocchi e Calcutta - z3roclk : Ma non notate anche voi una somiglianza tra bambam e calum?... PERÒ QUANDO CAL SI FECE PLATINO COME LUI -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Somiglianza tra Luca Zocchi e Calcutta Isa e Chia Juve, Cuadrado e la gaffe su Fortunato: "Sembra Rabiot". Poi chiede scusa

Tra i commenti, però, non sono passate inosservate le parole fuori luogo di Cuadrado che ha così commentato: "Grande Adrien Rabiot, ma sei tu", scherzando sulla somiglianza tra Fortunato e il ...

Cuadrado e la 'gaffe' su Fortunato: "Ma è Rabiot". Poi le scuse

Juan Cuadrado commenta il ricordo 'social' della Juve per Andrea Fortunato: "Rabiot, ma sei tu!". Poi si scusa: "Ho visto la foto senza leggere".

Tra i commenti, però, non sono passate inosservate le parole fuori luogo di Cuadrado che ha così commentato: "Grande Adrien Rabiot, ma sei tu", scherzando sulla somiglianza tra Fortunato e il ...Juan Cuadrado commenta il ricordo 'social' della Juve per Andrea Fortunato: "Rabiot, ma sei tu!". Poi si scusa: "Ho visto la foto senza leggere".