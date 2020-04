Pregiudicato positivo al virus arrestato a Napoli: era scappato da un ospedale a Milano (Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Pregiudicato positivo al Coronavirus, scappato da una struttura ospedaliera di Milano agli inizi di aprile, è stato arrestato a Napoli dalla Polizia ferroviaria. Nel corso un servizio predisposto sul Frecciarossa Torino-Salerno, gli agenti hanno proceduto a una verifica sulle banche dati accertando che l’uomo sottoposto a controllo era effettivamente il latitante dileguatosi dalla struttura sanitaria milanese. Una volta riconosciuto, l’uomo è stato fermato e portato in una struttura sanitaria del capoluogo campano. L'articolo Pregiudicato positivo al virus arrestato a Napoli: era scappato da un ospedale a Milano proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUnal Coronada una struttura ospedaliera diagli inizi di aprile, è statodalla Polizia ferroviaria. Nel corso un servizio predisposto sul Frecciarossa Torino-Salerno, gli agenti hanno proceduto a una verifica sulle banche dati accertando che l’uomo sottoposto a controllo era effettivamente il latitante dileguatosi dalla struttura sanitaria milanese. Una volta riconosciuto, l’uomo è stato fermato e portato in una struttura sanitaria del capoluogo campano. L'articoloal: erada unproviene da Anteprima24.it.

Adnkronos : Pregiudicato positivo al #virus fermato a Napoli: era scappato da ospedale Milano - occhio_notizie : #Coronavirus: rintracciato a Napoli positivo al Covid-19 in fuga da Milano - GiusPecoraro : RT @Adnkronos: Pregiudicato positivo al #virus fermato a Napoli: era scappato da ospedale Milano - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, pregiudicato positivo al coronavirus scappa dall'ospedale: ritrovato sul treno per Napoli - leggoit : Milano, pregiudicato positivo al coronavirus scappa dall'ospedale: ritrovato sul treno per Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Pregiudicato positivo Pregiudicato positivo al virus fermato a Napoli: era scappato da ospedale Milano Adnkronos Prgiudicato Covid positivo scappa da un ospedale di Milano e viene fermato a Napoli

Un pregiudicato risultato positivo al coronavirus è scappato da una struttura ospedaliera di Milano agli inizi di aprile ed è stato arrestato a Napoli dalla Polizia ferroviaria. L'incredibile fuga ...

Coronavirus, pregiudicato positivo fugge dall’ospedale a Milano. Bloccato alla stazione di Napoli

Via ai 14 milioni di euro che la Regione Campania ha stanziato per aiutare le famiglie nell’accudimento dei figli al di sotto dei 15 ...

Un pregiudicato risultato positivo al coronavirus è scappato da una struttura ospedaliera di Milano agli inizi di aprile ed è stato arrestato a Napoli dalla Polizia ferroviaria. L'incredibile fuga ...Via ai 14 milioni di euro che la Regione Campania ha stanziato per aiutare le famiglie nell’accudimento dei figli al di sotto dei 15 ...