OnePlus 6 e 6T si aggiornano ad OxygenOS 10 3 3 con alcune novità

SimoneGironi : Ing.Gironi OnePlus 7 e 7 Pro si aggiornano in Italia con queste novità - infoitscienza : OnePlus 8 e 8 Pro si aggiornano già: le novità -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus aggiornano

AndroidWorld.it

Come aggiornare OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Questo nuovo aggiornamento per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro è già disponibile via OTA anche in Italia. Evidentemente OnePlus ha scovato altri bug e piccoli dife ...Oltre a queste novità, Facebook introduce in Messenger "nuovi effetti di intelligenza artificiale per aggiornare le chat video di Messenger da cellulare ... Redmi Note 9S 225€ e altre imperdibili ...