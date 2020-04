Morte Giulietto Chiesa, l’annuncio di Vauro: “Non riesco a salutarlo” (Di domenica 26 aprile 2020) Il vignettista Vauro ha annunciato la scomparsa del giornalista Giulietto Chiesa attraverso un post sul profilo Facebook: “Ricordo i suoi occhi lucidi” Un’altra brutta notizia. L’annuncio è arrivato dal vignettista Vauro sul suo profilo Facebook: “Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad … L'articolo Morte Giulietto Chiesa, l’annuncio di Vauro: “Non riesco a salutarlo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 26 aprile 2020) Il vignettistaha annunciato la scomparsa del giornalistaattraverso un post sul profilo Facebook: “Ricordo i suoi occhi lucidi” Un’altra brutta notizia. L’annuncio è arrivato dal vignettistasul suo profilo Facebook: “è morto. Nonancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad … L'articolo, l’annuncio di: “Nona salutarlo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

