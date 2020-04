L'autodichiarazione e gli spostamenti dal 4 maggio in poi (Di domenica 26 aprile 2020) L'autocertificazione sarà ancora necessaria se si uscirà dalla propria regione ma il modulo potrebbe cambiare. È quanto è stato sottolineato dal governo durante la cabina di regia tenutasi alla presenza del premier Conte, dei ministri Boccia e Speranza, delle Regioni e degli Enti locali. Per quanto riguarda le linee guida messe a punto dal Mit avranno - è stato sottolineato - valenza nazionale. La 'fase due' "non è un liberi tutti. Ci sarà comunque sempre bisogno di un motivo di spostarsi" e quindi "dell'autocertificazione" ha detto il premier Giuseppe Conte, presentando il nuovo decreto. Il nuovo decreto della presidenza del Consiglio sulla fase 2 prevede misure "dal 4 maggio 2020" la cui efficacia è valida fino al 17 maggio 2020". Ecco cosa prevede Gli spostamenti "Allo scopo di ... Leggi su agi L'autodichiarazione e gli spostamenti dal 4 maggio in poi

Coronavirus - nuovo modulo di autodichiarazione del 26 marzo per gli spostamenti

Ultime Notizie dalla rete : autodichiarazione gli L'autodichiarazione e gli spostamenti dal 4 maggio in poi AGI - Agenzia Italia Coronavirus, Conte spiega come sarà la Fase 2

Gli spostamenti potrebbero esere possibili solo tra Comuni e non, almeno per ore, tra Regioni: é, quindi, probabile che l’autocertificazione servirà soltanto per chi cambia Regione per lavoro o stato ...

Conte: "Dal 4 maggio parchi e visite ai parenti. Dal 18 riaprono i negozi, a giugno bar, ristoranti e parrucchieri"

Ancora in ballo la decisone sull'autocertificazione per gli spostamenti nel comune, ma il premier ha chiarito che dovrebbe rimanere. Resta il divieto di spostamento al di fuori della regione ...

