La “Bella Ciao” moderna cantata da Guccini fa infuriare Giorgia Meloni: “Ci vuole appendere a testa in giù?” (Di domenica 26 aprile 2020) Giorgia Meloni contro Francesco Guccini La versione moderna dell’inno antifascista “Bella Ciao” cantata da Francesco Guccini ha fatto infuriare la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Nel video Guccini canta “Bella Ciao” cambiando le parole e inneggiando alla resistenza contro il centrodestra e contro “gli invasori Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni”. “C’era Salvini con Berlusconi, o Bella Ciao Bella Ciao Bella ciao ciao ciao… Con i fasci della Meloni che vorrebbero ritornar…. Ma noi faremo la Resistenza .. Noi faremo la Resistenza come fecero i partigian… Partigiano portali via come il 25 April”, canta Francesco Guccini. Il testo della versione moderna di “Bella Ciao” di Guccini suscita l’indignazione della Meloni che si scaglia contro il cantautore e ... Leggi su tpi Povia interpreta “Bella ciao” : “Il nuovo Hitler è a Bruxelles”

