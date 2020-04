Il Premier Conte sulle mascherine chirurgiche | Costeranno massimo 50 centesimi

NicolaPorro : Sulla situazione in #Libia, l'#Italia è ai margini della scena internazionale. Luigi Bisignani ci rivela i disastri… - fattoquotidiano : FASE 2 - PARLA CONTE 'Non ci sarà un abbandono delle regole. Mascherine? Prezzo calmierato e via l'Iva'. Ecco le pa… - Agenzia_Ansa : Il premier Conte cita De Gregori: viva Italia liberata e che resiste #25aprile #Liberazione #DeGregori #ANSA - Monica24675734 : RT @AnnalisaChirico: Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull’autocertificazione? Stess… - Luca_emme85 : Un Premier ha appena detto a migliaia di imprenditori che non potranno riaprire la loro attività prima del 1º giugn… -

Premier Conte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Premier Conte