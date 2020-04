Gennaro Lillio sbotta contro Daniele Dal Moro | “Sfigato | cogli*ne | ho scoperto…”

Leggi su bitchyf

(Di lunedì 27 aprile 2020) Dal Grande Fratello 16 è passato un anno, ma continuano le dinamiche esterne alla casa. Ieriha attaccatoDaled ha spiegato perché tra loro non c’è più un rapporto di amicizia. “Forse era geloso e convinto che io avessi una relazione con Martina, quando poi io con Martina non ho mai avuto una relazione. Per me lei è realmente mia sorella. Lui è uno sfigato perché non mi ha mai chiamato per chiedermelo. Poteva dirmi ‘ma c’è qualcosa tra voi?’ Io gli avrei detto ‘No bro, tranquillo’. Martina veniva spesso a Napoli, ma lo faceva per lavorare per dei brand che stanno qui a Napoli. Quando lei veniva a Napoli perché ci stanno decine di marchi da donna, tante volte che lei veniva io nemmeno la beccavo e lei sarà venuta giù almeno 8 volte. ...