Coronavirus, in Toscana altri 132 casi con 191 guariti in più e 18 decessi (Di domenica 26 aprile 2020) In Toscana sono 9.147 i casi di positività al Coronavirus, 132 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono l’1,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 9,1% e raggiungono quota 2.300. I test eseguiti sono 127.394, 1.899 in più rispetto a ieri, mentre quelli analizzati oggi sono 3.786. Il recupero nell’analisi di circa 2.000 tamponi effettuati nei giorni precedenti ha influenzato l’aumento del numero di nuovi casi. Sono 18 i nuovi decessi che si registrano: 10 uomini e 8 donne, con un’età media di 83 anni. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che questi si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta diagnosi. Sono 3.003 i casi complessivi ad oggi a Firenze (79 in più ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - altri 101 guariti in Toscana. I ricoverati sono il 13 - 8% dei pazienti attualmente positivi

