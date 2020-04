Coronavirus: Fontana, 'da mercoledì in Lombardia via libera a mercati scoperti' (Di domenica 26 aprile 2020) Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Via libera ai mercati scoperti nei comuni lombardi, da mercoledì 29 aprile, dopo lo stop imposto per l'emergenza Coronavirus. Lo conferma sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Potranno esserci solo i prodotti alimentari, con regole precise per garantire la sicurezza di tutti. E' un altro passo verso la 'nuova normalità". Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Fontana : “Dati incoraggianti in Lombardia - verso la libertà”

