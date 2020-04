Bruno Euronics esempio di responsabilità sociale

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 26 aprile 2020) Catania.di responsabilità: attivi, durante il Coronavirus, al servizio della popolazione, degli enti e delle istituzioni Il colosso dell’elettronica di consumo non si è tirato indietro durante la pandemia. In accordo con le disposizioni del governo nazionale: negozi aperti e un canale di supporto per sostenere la didattica a distanza Continuare a garantire ai cittadini, agli enti e alle istituzioni una vita regolare durante il Coronavirus, è il principale obiettivo perseguito da, che ha mostrato una tempestiva capacità di potenziare il servizio a distanza a tutela dei propri collaboratori e dei clienti e uno straordinario senso di responsabilità. L’azienda, infatti, è diventatavirtuoso in ambito nazionale, mantenendo attive la consulenza e l’assistenza, nel pieno ...