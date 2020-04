Brad Pitt imita Anthony Fauci e demolisce Donald Trump (Di domenica 26 aprile 2020) Il presidente si è preso qualche libertà con le nostre linee guida, quindi questa sera vorrei spiegare quello che il presidente cercava di dire”: l’attore americano Brad Pitt veste i panni del virologo Anthony Fauci, la voce più autorevole della task force della Casa Bianca, durante il consueto appuntamento del sabato sera con Saturday Night Live. La regia manda in onda alcuni video con varie dichiarazioni di Donald Trump in tema coronavirus che vengono puntualmente commentate (e ridicolizzate) da Pitt-Fauci.Così, di fronte all’affermazione del presidente americano secondo cui “le compagnie avranno i vaccini relativamente presto”, il superesperto della Casa Bianca commenta: “Relativamente presto è una frase interessante. Relativamente all’intera storia della Terra certo, i vaccini arriveranno in tempi veramente ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Brad Pitt smantella le proposte di Donald Trump

