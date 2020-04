Tyler Rake | la recensione del nuovo action Netflix con Chris Hemsworth (Di sabato 25 aprile 2020) Da ieri è disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix il film action Tyler Rake, con protagonista Chris Hemsworth. Il lungometraggio brilla per l’azione solida e ben coreografata, ma fatica a causa di una scrittura banale e ripetitiva dei dialoghi. È disponibile in streaming da ieri sulla piattaforma Netflix il film Tyler Rake, produzione originale diretto dall’esordiente … L'articolo Tyler Rake la recensione del nuovo action Netflix con Chris Hemsworth proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Top Ten Netflix 25 Aprile : Tyler Rake appena arrivato e subito in testa

Tyler Rake | Chris Hemsworth svela alcuni segreti sul film

