Serena Enardu svela cosa l’ha colpita di Pago | “Quella cosa lì…” imbarazzo in diretta

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 25 aprile 2020) Come tutti i fan disapranno, i due stanno vivendo sotto lo stesso tetto ma in due ambienti separati. Il motivo risiede nel fatto che il cantante è appena tornato in Sardegna da Roma, pertanto, è costretto ad un isolamento fiduciario della durata di 14 giorni. Pertanto, non potendosi incontrare dal vivo, i due si stanno cimentando in esilaranti dirette su Insatgram in compagnia dei fan. Ieri sera, però, la situazione si è fatta bollente e la sarda hato i dettagli del loro primo incontro. La confessione piccante diNel corso delladi ieri sera,ha stuzzicatofacendo sì che rispondesse a delle domande dei fan, laha accettato e la situazione è diventata presto molto calda. Un utente, infatti, le ha chiesto di spiegare qual è stata lache l’hadi ...