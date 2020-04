Piemonte, situazione difficile in alcuni ospedali: “Ad Alba struttura sovraccarica, rischi per i pazienti” (Di sabato 25 aprile 2020) C’è preoccupazione in Piemonte per la situazione dell’ospedale “San Lazzaro” di Alba, in provincia di Cuneo. Un ospedale che, secondo quanto denunciato dagli esponenti locali del Partito Democratico, sarebbe sovraccarico, e presenterebbe diversi problemi in merito alla gestione dei pazienti. Già a inizio aprile, l’Asl Cn2 della zona aveva lanciato l’allarme: “I reparti di ricovero attivi nel presidio San Lazzaro offrono più di 100 letti e sono quasi al completo – aveva dichiarato il direttore generale Massimo Veglio – è, dunque, importante rispettare le restrizioni al contatto sociale, soprattutto per ridurre il peso sulle strutture sanitarie”. La stessa Asl aveva fatto sapere che era in corso un monitoriaggio di strutture residenziali e per anziani di Alba, tra cui l’Istituto Ferrero di Alba e ... Leggi su tpi Report : stasera su Rai3 gli attacchi a Papa Francesco - il Coronavirus e la drammatica situazione del Piemonte

mauroberruto : Da 59 giorni @Alberto_Cirio, Gov. #Piemonte, ha un tweet fissato sul profilo: 'situazione è sotto controllo'. Nel f… - drvpsofjupiter : @_rainperfume eh, qui in piemonte la situazione non sta migliorando molto quindi io spero che non ci sia permesso d… - viaggioinincogn : @poeticaOdissea Io per ora non voglio entrare in luoghi chiusi dove c'è va e vieni di gente. Sto in Piemonte dove l… - AlexanderNevs19 : Di Rossi penso ogni male. Detto questo, nel merito, ha ragione. Non si può tenere in ostaggio una nazione intera pe… - MariaLuciaRos15 : Marilù (@MariaLuciaRos15) Tweeted: In Piemonte aumentano i contagi? Situazione anomala? Ma certo! In Piemonte la ma… -

Coronavirus, dal 4 maggio possibile vedere amici e parenti. Mascherine solo nei locali

«Ciò significa che il governo pone le condizioni per le riaperture, poi ogni Regione in base alla situazione epidemiologica e sanitaria, deciderà responsabilmente se non allentare il lockdown. Aprire ...

