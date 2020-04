“Lo facevo di continuo, non potevo farne a meno…”: Pupo confessa la sua ossessione (Di sabato 25 aprile 2020) Enzo Ghinazzi rilascia un’intervista al magazine Chi Negli ultimi tre mesi Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è tornato alla ribalta col suo ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 4 insieme alla modella argentina Wanda Nara. Nel nuovo numero di Chi, il magazine diretto dal suo amico e compagno d’avventura Alfonso Signorini, è contenuta una sua lunga intervista. Ultimamente il cantante è finito al centro dell’attenzione per via delle sue esternazioni fatte nel reality show di Canale 5. E proprio nel periodico prodotto dalla Mondadori il professionista ha parlato del suo passato fatto di tante dipendenze. Poi ha trovato la serenità grazie all’amore per la moglie, ma anche per la sua ‘amante’ che considera come una seconda consorte. Pupo torna a parlare del passato: la dipendenza dal sesso Intervistato dal settimanale Chi. ... Leggi su kontrokultura Roberta Lanfranchi e Pino Insegno - la verità sull’addio : “Lo facevo ma volevo essere…” (Di sabato 25 aprile 2020) Enzo Ghinazzi rilascia un’intervista al magazine Chi Negli ultimi tre mesi Enzo Ghinazzi, in arte, è tornato alla ribalta col suo ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 4 insieme alla modella argentina Wanda Nara. Nel nuovo numero di Chi, il magazine diretto dal suo amico e compagno d’avventura Alfonso Signorini, è contenuta una sua lunga intervista. Ultimamente il cantante è finito al centro dell’attenzione per via delle sue esternazioni fatte nel reality show di Canale 5. E proprio nel periodico prodotto dalla Mondadori il professionista ha parlato del suo passato fatto di tante dipendenze. Poi ha trovato la serenità grazie all’amore per la moglie, ma anche per la sua ‘amante’ che considera come una seconda consorte.torna a parlare del passato: la dipendenza dal sesso Intervistato dal settimanale Chi. ...

KontroKulturaa : 'Lo facevo di continuo, non potevo farne a meno...': Pupo confessa la sua ossessione - - LerriBot : ma avevo previsto che parlavi di me ad almeno 5 persone perche sto tipo di circlejerking lo facevo tipo 4 anni fa e… - Novemberchild29 : RT @pervdadfred: I did it as child, while mom visited the neighbor I sucked my sleeping dad. / Lo facevo da piccolo, mentre mamma visitava… - saria_mba : RT @AntoFirstlady: Mia madre mi dice che da piccola facevo un sacco di capricci e non volevo mai mangiare poi cosa è andato storto io non l… - ravergirl82 : @trasporre Lo facevo sempre,sarò depressa amen?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo facevo 25 aprile: ecco le parole di Mattarella per la Festa della Liberazione (4) Affaritaliani.it