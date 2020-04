L’amicizia fatale – Hitler e Mussolini: il 25 aprile in seconda serata su Rete4 (Di sabato 25 aprile 2020) La miniserie «La Ciociara» e il documento «L’amicizia fatale – Hitler e Mussolini» celebrano – sabato 25 aprile, dalle ore 21.30, la festa nazionale della Repubblica Italiana su Retequattro. La rete diretta da Sebastiano Lombardi, in apertura di serata propone la fiction del 1988 diretta da Dino Risi, tratta dall’omonimo romanzo di Alberto Moravia. Le vicende narrate, romanzate, raccontano uno dei tanti crimini di guerra di quell’epoca: la marocchinata. Lo stupro e la violenza dei goumier, soldati marocchini parte dell’esercito francese tra 1908 e 1956, sulle donne italiane. Sophia Loren torna a vestire i panni della ciociara Cesira, a distanza di 27 anni dal film diretto da Vittorio De Sica nel 1960. Con quel ruolo, la 26enne Loren venne consacrata stella del cinema, vincendo David di Donatello, Nastro d’argento, Oscar ... Leggi su tvzap.kataweb (Di sabato 25 aprile 2020) La miniserie «La Ciociara» e il documento «L’amicizia» celebrano – sabato 25, dalle ore 21.30, la festa nazionale della Repubblica Italiana su Retequattro. La rete diretta da Sebastiano Lombardi, in apertura dipropone la fiction del 1988 diretta da Dino Risi, tratta dall’omonimo romanzo di Alberto Moravia. Le vicende narrate, romanzate, raccontano uno dei tanti crimini di guerra di quell’epoca: la marocchinata. Lo stupro e la violenza dei goumier, soldati marocchini parte dell’esercito francese tra 1908 e 1956, sulle donne italiane. Sophia Loren torna a vestire i panni della ciociara Cesira, a distanza di 27 anni dal film diretto da Vittorio De Sica nel 1960. Con quel ruolo, la 26enne Loren venne consacrata stella del cinema, vincendo David di Donatello, Nastro d’argento, Oscar ...

