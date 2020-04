Gigi D’Alessio contro Vittorio Feltri “Sei senza dignità”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 25 aprile 2020)D’Alessio attaccae a lui si unisce…D’Alessio dopo le ultime dichiarazioni fatte dal giornalista, non ha resistito ed ha sentito il bisogno di commentare quanto avvenuto dicendo tutto ciò che pensasegreti,doversi trattenere affatto. Ha Infatti affermato di sentirsi alquanto toccato, dispiaciuto, ferito ed offeso dalle parole diche in quanto giornalista, persona intelligente, non si sarebbe dovuto permettere di offendere il Meridione. Soprattutto non in un periodo tanto grave come questo, ma la colpa dice non è del giornalista. La colpa è di coloro che gli danno la possibilità di parlare, di coloro che gli permettono di ottenere qualche punto di share sparando a zero,pesare le parole. In passatoè stato al centro dell’opinione pubblica, si parlava tanto di ...