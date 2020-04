Coronavirus, Ministro Franceschini: “No al plexiglass in spiaggia. Musei aperti a maggio” (Di sabato 25 aprile 2020) “Ho visto questa idea del plexiglass e la trovo orribile e francamente impraticabile. Ho chiesto al comitato scientifico di indicare prescrizioni per le spiagge, distanze tra ombrelloni, sanificazione, per dare agli stabilimenti balneari il tempo di organizzarsi. Poi dobbiamo affrontare il tema dei controlli nelle spiagge libere“: lo ha affermato il Ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, in un’intervista a “Repubblica”. “Ormai è chiaro che non ci sarà un giorno in cui il Paese, come d’incanto, tornerà di colpo alla normalità. Avremo un periodo di tempo, fino al vaccino, in cui dovremo cambiare le nostre abitudini di vita: nel lavoro, nel tempo libero, nei trasporti e così anche nelle vacanze. Le faremo, ma dovremo rispettare limiti e regole“. In montagna “ci saranno prescrizioni da ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il Ministro turco : “Istanbul è la nostra Wuhan”

Coronavirus - Ministro Speranza : “Gli italiani sono stati all’altezza della sfida”

Coronavirus - Ministro Salute : "Buone notizie - adesso avanti con massima prudenza" (Di sabato 25 aprile 2020) “Ho visto questa idea dele la trovo orribile e francamente impraticabile. Ho chiesto al comitato scientifico di indicare prescrizioni per le spiagge, distanze tra ombrelloni, sanificazione, per dare agli stabilimenti balneari il tempo di organizzarsi. Poi dobbiamo affrontare il tema dei controlli nelle spiagge libere“: lo ha affermato ilper i Beni Culturali, Dario, in un’intervista a “Repubblica”. “Ormai è chiaro che non ci sarà un giorno in cui il Paese, come d’incanto, tornerà di colpo alla normalità. Avremo un periodo di tempo, fino al vaccino, in cui dovremo cambiare le nostre abitudini di vita: nel lavoro, nel tempo libero, nei trasporti e così anche nelle vacanze. Le faremo, ma dovremo rispettare limiti e regole“. In montagna “ci saranno prescrizioni da ...

luigidimaio : Ancora solidarietà nei confronti del nostro popolo. Anche la Slovacchia ci ha donato materiale sanitario. Il minis… - _MiBACT : #Coronavirus, il ministro @dariofrance ai 140 ministri della Cultura @Unesco nell’incontro virtuale per discutere l… - fattoquotidiano : Coronavirus, ministro Provenzano: “Il liberi tutti può avere conseguenze molto gravi. Nella fase 2 va rafforzato si… - Idl3 : RT @Keynesblog: Il ministro di Bolsonaro: 'Usano il coronavirus per diffondere il comunismo nel mondo' - Keynesblog : Il ministro di Bolsonaro: 'Usano il coronavirus per diffondere il comunismo nel mondo' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ministro Coronavirus, ministro Salute Brasile per allentamento misure Adnkronos La Serie A aiuta l’Italia: dai club tamponi per i cittadini

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora non ha cambiato idea e conta di dare il ... quello relativo all’ingente quantità di tamponi che sarà necessaria per ripartire con il campionato e ridurre al ...

Coronavirus, Ardenti (Lega): «Bufala sui tamponi arrivati da Roma, sono 43 mila non 79.600»

É del tutto falso che Regione Liguria abbia ricevuto fino a ieri da Roma 79.600 tamponi per i test sul coronavirus. In realtà ... seguendo le indicazioni del Ministero, ne fa tanti come la Toscana e ...

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora non ha cambiato idea e conta di dare il ... quello relativo all’ingente quantità di tamponi che sarà necessaria per ripartire con il campionato e ridurre al ...É del tutto falso che Regione Liguria abbia ricevuto fino a ieri da Roma 79.600 tamponi per i test sul coronavirus. In realtà ... seguendo le indicazioni del Ministero, ne fa tanti come la Toscana e ...