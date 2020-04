Coronavirus, in Messico stop a promozioni e retrocessioni per sei anni (Di sabato 25 aprile 2020) In Messico stop a promozioni e retrocessioni fino al 2026. Scelta presa per salvaguardare i club minori. CITTA’ DEL Messico – In Messico è stato annunciato lo stop a promozioni e retrocessioni fino al 2026. La Federazione ha preso questa decisione per salvaguardare i club che giocano nelle serie minori. Lo stop al campionato per l’emergenza Coronavirus ha portato diversi problemi così si è optato per questa drastica decisione. Nelle prossime settimane si deciderà se completare la stagione in corso oppure congelare tutto e iniziare direttamente dal prossimo campionato. Non sono previsti ricorsi con il Messico che inizia a guardare al futuro con maggiore fiducia. La decisione della Federazione messicana La decisione della Federazione messicana ha sorpreso il calcio internazionale ma si è trattato di un provvedimento ... Leggi su newsmondo Coronavirus - il Messico estende le restrizioni fino al 30 maggio : restano chiuse le scuole e continua il distanziamento sociale

Coronavirus in Messico - ragazzo di 14 anni si prende cura della mamma contagiata e muore fulminato in un incidente

Coronavirus - i migranti negli USA non entrano : espulse seimila persone provenienti dal Messico in poche settimane (Di sabato 25 aprile 2020) Infino al 2026. Scelta presa per salvaguardare i club minori. CITTA’ DEL– Inè stato annunciato lofino al 2026. La Federazione ha preso questa decisione per salvaguardare i club che giocano nelle serie minori. Loal campionato per l’emergenzaha portato diversi problemi così si è optato per questa drastica decisione. Nelle prossime settimane si deciderà se completare la stagione in corso oppure congelare tutto e iniziare direttamente dal prossimo campionato. Non sono previsti ricorsi con ilche inizia a guardare al futuro con maggiore fiducia. La decisione della Federazione messicana La decisione della Federazione messicana ha sorpreso il calcio internazionale ma si è trattato di un provvedimento ...

milannewsmondo : Coronavirus, in Messico stop a promozioni e retrocessioni per sei anni - genovesergio76 : Eurosport : Coronavirus, il Messico esagera: stop a promozioni e retrocessioni per 6 stagioni - - Eurosport_IT : Il Messico non pensa solo a questa stagione... ??????? #coronavirus #covid19 - MomentiCalcio : #Coronavirus , #Messico esagerato: promozioni e retrocessioni ferme per 6 stagioni! - andrea_pecchia : #Covid_19, il #Messico esagera: stop a promozioni e retrocessioni per 6 stagioni. #25aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Messico Coronavirus, in Messico si scavano nuove tombe per le potenziali vittime Corriere TV Coronavirus, in Messico stop a promozioni e retrocessioni per sei anni

CITTA’ DEL MESSICO – In Messico è stato annunciato lo stop a promozioni e retrocessioni fino al 2026. La Federazione ha preso questa decisione per salvaguardare i club che giocano nelle serie minori.

5 artisti da seguire su Instagram ai tempi del coronavirus, selezionati dal New York Times

Durante i suoi numerosi viaggi dal Delta del Niger al Messico (e molti altri luoghi) ha documentato con la sua macchina fotografica le feste in maschera delle popolazioni locali con cui è entrato in ...

CITTA’ DEL MESSICO – In Messico è stato annunciato lo stop a promozioni e retrocessioni fino al 2026. La Federazione ha preso questa decisione per salvaguardare i club che giocano nelle serie minori.Durante i suoi numerosi viaggi dal Delta del Niger al Messico (e molti altri luoghi) ha documentato con la sua macchina fotografica le feste in maschera delle popolazioni locali con cui è entrato in ...