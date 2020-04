Calcio | Alejandro Gomez | “Sarebbe bello tornare a giocare anche senza pubblico”

Leggi su oasport

(Di sabato 25 aprile 2020) El Papu, capitano dell'Atalanta, rispondendo alle domande dei fan in chat su Instagram si dice pronto ain campo e voglioso difinanco a porte chiuse. Queste, nello specifico, le parole dell'argentino riportate dall'ANSA: "Sarebbepubblico, dopo il nuovo inizio degli allenamenti individuali o di gruppo. Proprio come stanno facendo in Germania"., successivamente, ha continuato il suo dialogo coi fan parlando della situazione attuale e di come la sta vivendo: "E' incredibile che un virus abbia bloccato tutto, incluso lo sport. Noi siamo fermi dall'11 marzo e ormai faccio fatica a continuare ad allenarmi in casa. Preferirei allenarmi all'aria aperta, correndo sull'erba, come sono abituato a fare da sempre".