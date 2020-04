Calcetto | addio per tutta l’estate alle partite con gli amici Rischio contagio | non si

Leggi su oasport

(Di sabato 25 aprile 2020) La partita dicon gli, l’appuntamento imprescindibile per milioni di italiani di tutte le età, un rituale quasi mistico dove passione edzia si fondono. Ebbene, tutto questo dovrà aspettare ancora. Non sono bastati i due mesi di lunghissima ed asfissiante quarantena: nonostante dal 4 maggio verrà consentita la pratica sportiva di svariate discipline, per gli sport di squadra occorrerà pazientare ancora a lungo. La task force di esperti guidata dal super manager Vittorio Colao, affiancata dal Ministero per la Salute, ha individuato un tasso disità per ciascuno sport. Via liberadiscipline individuali all’aperto, mentre il pericolo resta ancora troppo alto per le attività di gruppo e di contatto. Si badi bene: un conto è l’attività professionistica, un altro quella amatoriale. La ...