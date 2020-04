Storia delle Olimpiadi: l’oro tanto atteso di Hicham El Guerrouj ad Atene 2004 (Di venerdì 24 aprile 2020) Ci sono storie in cui la rincorsa al sogno olimpico sembra stregata. Ed è la Storia di uno dei grandissimi, o forse del più grande del mezzofondo veloce: viene dal Marocco e si chiama Hicham El Guerrouj. È il 24 agosto 2004 quando, sotto il cielo di Atene, si corre la finale dei 1500 metri: è l’ultima opportunità per El Guerrouj di raggiungere il sogno olimpico, quel sogno che rincorre da quando era bambino. Sono passati otto anni da Atlanta 1996: già allora era il favorito ma durante la gara, prima dell’ultimo giro, era inciampato contro i piedi di un rivale ed era caduto. Aveva vinto Nourredine Morceli, altra leggenda dello sport. Da quel 1996, El Guerrouj domina: arriva a Sidney 2000 con 28 vittorie consecutive, tra cui gli ori ai Mondiali di Atene 1997 e Siviglia 1999, dove si prende il record del mondo. È nettamente il ... Leggi su oasport Storia delle Olimpiadi : Graziano Mancinelli e l’oro nel salto ostacoli a Monaco 1972

