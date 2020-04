Stop alla Serie A? Valgono le classifiche attuali | Milan fuori da tutto | dramma rossonero

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) I campionati nazionali vanno conclusi e in caso di problemi o impossibilità di terminare nei tempi stabiliti verranno presi in considerazione i meriti sportivi per decretare le qualificazioni alle coppe europee. Così ha deciso il comitato esecutivo dell' Uefa riunitosi ieri in videoconferenza, che ha stilato le linee guida per chiudere la stagione 2019-2020luce dell' emergenza Coronavirus. Il termine entro quale finire i tornei è il 3 agosto e l' indicazione è quella di concludere i campionati nazionali con qualsiasi formula. In tal senso, le 55 Federazioni hanno tempo fino al 27 maggio per presentare i piani dei singoli campionati. In caso didefinitivi, per l' accesso alle coppe varrà la classifica attuale. L'obiettivo dell' Uefa è fare in modo che tutte le federazioni riescano a giocare tutte le partite in calendario ...