Standard and Poor’s conferma il rating dell’Italia: BBB e outlook negativo. I Btp sono quasi “titoli spazzatura” (Di venerdì 24 aprile 2020) Standard and Poor’s conferma il rating dell’Italia: BBB e outlook negativo Standard and Poor’s (S&P) conferma il rating dell’Italia: BBB, appena un gradino sopra il livello considerato “junk” (spazzatura). L’outlook è confermato negativo. Il giudizio dell’agenzia di rating è stato reso noto nella serata di oggi, venerdì 24 aprile, come da regolamento dopo la chiusura dei mercati azionari. Quando un bond o un titolo di Stato raggiunge il livello “junk” significa che i mercati lo considerano molto rischioso. Le agenzie di rating utilizzano una scala di valori che va dalla tripla A, attribuita alle obbligazioni più sicure e quindi con un rendimento basso, fino alla D, che si ha quando il soggetto emittente è a rischio default. Dal livello BB (compreso) in giù, i titoli ... Leggi su tpi Standard & Poor’s conferma il rating dell’Italia a BBB

