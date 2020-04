Rufus Wainwright | chi è | carriera | curiosità e vita privata del cantante

(Di venerdì 24 aprile 2020), curiosità edel: chi è l’artista nato a New York e naturalizzato canadese, maggiori successi., classe 1973, è un, cantautore e compositore nato a New York ma naturalizzato canadese. Viene da una famiglia di musicisti: i suoi genitori sono il cantautore Loudon III e la… L'articolo, chi è:, curiosità edelè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

welikeduel : Stasera torna la grande musica internazionale a #propagandalive con il cantautore americano Rufus Wainwright. Ci v… - RWMB_News : RT @welikeduel: Stasera torna la grande musica internazionale a #propagandalive con il cantautore americano Rufus Wainwright. Ci vediamo s… - AntonioSolara : RT @welikeduel: Stasera torna la grande musica internazionale a #propagandalive con il cantautore americano Rufus Wainwright. Ci vediamo s… - Miri9875 : RT @welikeduel: Stasera torna la grande musica internazionale a #propagandalive con il cantautore americano Rufus Wainwright. Ci vediamo s… - PivaPaola : RT @welikeduel: Stasera torna la grande musica internazionale a #propagandalive con il cantautore americano Rufus Wainwright. Ci vediamo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Rufus Wainwright

ViaggiNews.com

Rufus Wainwright, classe 1973, è un cantante, cantautore e compositore nato a New York ma naturalizzato canadese. Viene da una famiglia di musicisti: i suoi genitori sono il cantautore Loudon III e la ...VEDI I VIDEO Il sonetto 54 “Oh, quanto più bella la bellezza sembra” , “Oh, how much more doth beauty beauteous seem” , “Quanto spesso, quando tu mia musica musica esegui”, “A Woman’s Face with Nature ...