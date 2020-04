Rapina con calci e pugni, due arresti a Roma (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – Gli investigatori del commissariato Viminale, diretto da Fabio Abis, hanno acquisito la denuncia e la descrizione dei due malviventi. Successivamente hanno mostrato al malcapitato alcune foto segnaletiche al fine di individuare i responsabili della Rapina, ma con esito negativo. Lunedì scorso, nel prosieguo delle indagini, i poliziotti insieme alla vittima si sono recati nei pressi della Stazione Termini dove, in piazza dei Cinquecento, l’uomo ha riconosciuto i due Rapinatori mentre stavano attraversando la strada in direzione di via Marsala. Fermati, i due sono stati identificati. Si tratta di un cittadino romeno di 41 anni e di un magrebino di 50 anni, entrambi con vari precedenti di Polizia. Perquisita la stanza di un bed & breakfast dove i due alloggiavano insieme, gli agenti hanno rinvenuto la catena in oro sottratta alla vittima, un telefono ... Leggi su romadailynews Roma - rapinano un uomo colpendolo con calci e pugni : arrestati due stranieri

