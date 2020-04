Pamela | la donna incinta guarita con il plasma | ospite a Pomeriggio Cinque

Leggi su bigodino

(Di venerdì 24 aprile 2020) Si è parlato molto di lei,è unadi circa 28 anni, di San Silvestro, in provincia di Mantova, che èdal Coronavirus grazie allaterapia. Il suo è stato il primo caso al mondo ed ha portato tanta speranza. La gestante è stata invitata in diretta da casa, da Barbara D’Urso, durante la trasmissioneè in attesa di sei mesi, di una femminuccia, la sua seconda figlia. Barba D’Urso ha spiegato in diretta che la 28enne ha contratto il Coronavirus ed è stata ricoverata in gravi condizioni. Il suo racconto in prima persona: “I primi giorni d’aprile comincio ad accusare dei dolori muscolari e ad avere la febbre. Automaticamente mi isolo in casa, perché questo virus mi ha sempre fatto tanta ...