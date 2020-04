Kill Bill | Vivica A Fox | “Uma Thurman mi aiutò a manipolare Quentin

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 aprile 2020)A. Fox, interprete di Vernita Green in, ha evocato il suo rapporto conTarantino sul set e l'intervento decisivo di UmaA. Fox, interprete di Vernita Green in, ha evocato il suo rapporto conTarantino sul set e l'intervento decisivo di Umache le diede alcuni consigli preziosi. L'attrice afroamericana, intervistata dal sito TooFab, ha commentato così la situazione, parlando delle riprese del revenge movie dove il suo personaggio è la seconda vittima (ma la prima che vediamo sullo schermo) della Sposa: "Ci stavamo allenando, emi andava sui nervi, perché ogni venerdì mi diceva che questa cosa o quell'altra non andava bene. E io a quel punto, esasperata, gli chiesi se ci fosse qualcosa ...