Freccia Vallone 1950: l’assolo irresistibile e la vittoria in solitaria di Fausto Coppi (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Campionissimo Fausto Coppi era un atleta che di rado vinceva in modo banale. Nelle classiche come nelle frazioni dei grandi giri, il novese era solito mietere successi con quegli attacchi a lunga gittata che gli hanno permesso di entrare nel mito. D’altronde, non essendo lui in possesso di un grande spunto veloce, nelle gare in linea, in particolar modo, era chiamato a staccare tutti se voleva tagliare il traguardo a braccia alzate. Tra le tante imprese degne di nota del piemontese, c’è anche quella fatta alla Freccia Vallone del 1950, manifestazione nella quale, tutt’oggi, detiene il record come il corridore ad aver trionfato con il maggior distacco sul secondo. L’Airone arriva alla Freccia Vallone del ’50 reduce dal terzo posto dell’anno prima. Sulle strade di quella classica delle Ardenne che al tempo, probabilmente, era anche più ... Leggi su oasport Freccia Vallone 1948 : Fermo Camellini - il primo uomo a sconfiggere i belgi

Ciclismo - la settimana perfetta di Davide Rebellin. Amstel - Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi : la memorabile tripletta del 2004

Coronavirus - Ciclismo/ Saltano Parigi-Roubaix - Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Campionissimoera un atleta che di rado vinceva in modo banale. Nelle classiche come nelle frazioni dei grandi giri, il novese era solito mietere successi con quegli attacchi a lunga gittata che gli hanno permesso di entrare nel mito. D’altronde, non essendo lui in possesso di un grande spunto veloce, nelle gare in linea, in particolar modo, era chiamato a staccare tutti se voleva tagliare il traguardo a braccia alzate. Tra le tante imprese degne di nota del piemontese, c’è anche quella fatta alladel, manifestazione nella quale, tutt’oggi, detiene il record come il corridore ad aver trionfato con il maggior distacco sul secondo. L’Airone arriva alladel ’50 reduce dal terzo posto dell’anno prima. Sulle strade di quella classica delle Ardenne che al tempo, probabilmente, era anche più ...

Interista100 : 37.Freccia Vallone (30.09) 38.GIRO D’ITALIA (03.10-25.10) 39.Liegi-Bastogne-Liegi (04.10) 40.Amstel Gold Race (10.1… - PlayCiclismo : Freccia Vallone 24 aprile 2019 Julian Alaphilippe trionfa per la seconda volta in carriera sul Muro di Huy davanti… - rides_bike : FERMO CAMELLINI, IL PRIMO STRANIERO CHE TRIONFO’ ALLA FRECCIA VALLONE Curiosa la storia esistenziale e sportiva di… - PlayCiclismo : Freccia Vallone 23 aprile 2014 Alejandro Valverde vince per la terza volta in carriera sul Muro di Huy battendo in… - PlayCiclismo : Freccia Vallone 23 aprile 2008 Kim Kirchen trionfa sul Muro di Huy battendo in volata Cadel Evans e Damiano Cunego -

Ultime Notizie dalla rete : Freccia Vallone Freccia Vallone 1950: l’assolo irresistibile e la vittoria in solitaria di Fausto Coppi OA Sport Freccia Vallone 1950: l’assolo irresistibile e la vittoria in solitaria di Fausto Coppi

Tra le tante imprese degne di nota del piemontese, c’è anche quella fatta alla Freccia Vallone del 1950, manifestazione nella quale, tutt’oggi, detiene il record come il corridore ad aver trionfato ...

Ciclismo, Moser e il Mondiale perso per 2 centimetri: Nürburgring 1978, la beffa di Knetemann

Ma quell’1-1 con cui Moser si presenta al Nürburgring è un «risultato» fasullo. Perché nell’anno del trionfo mondiale aveva vinto la Freccia Vallone, mentre nella primavera del 1978 aveva conquistato ...

Tra le tante imprese degne di nota del piemontese, c’è anche quella fatta alla Freccia Vallone del 1950, manifestazione nella quale, tutt’oggi, detiene il record come il corridore ad aver trionfato ...Ma quell’1-1 con cui Moser si presenta al Nürburgring è un «risultato» fasullo. Perché nell’anno del trionfo mondiale aveva vinto la Freccia Vallone, mentre nella primavera del 1978 aveva conquistato ...