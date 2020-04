Elodie in reggiseno provoca i follower | “Sei come una dea”

Leggi su chenews

(Di venerdì 24 aprile 2020) La bellissimasi spoglia, ma solo perchè è la sensuale testimonial di uno spot di intimo che fa impazzire i(foto Instagram @)La cantante si sveste, per la gioia dei suoi fan, restando solo con uncolor rosa di pura seta ma restando sempre elegante e raffinata. La sua capacità di non scadere mai nel volgare non è da tutte. Sotto all’intimo un pantalone semplicissimo a vita alta. La 29enne di Roma, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con la canzone ‘Andromeda’ scritta per lei da Mahmood, ha conquistato tutti per la sua bravura ed ha incantato l’universo maschile per la sua bellezza. Le foto pubblicate sui social dalla stessamettono in evidenza la sua perfetta forma fisica motivo per cui è particolarmente seguita con 1.7 milioni diIn ...