Così la Regione Sardegna spende 18 milioni in mascherine mentre a Sassari le pagano la metà (Di venerdì 24 aprile 2020) Si tratta di una delle storie più appassionanti dell’emergenza Coronavirus in Sardegna: la Regione guidata dal sardoleghista Christian Solinas ha comprato per 15 milioni di euro più IVA due milioni di mascherine chirurgiche a 93 centesimi l’una, oltre a un milione di FFP2 a quasi sei euro e un milione di FFP3 a quasi otto. Questo perché, secondo l’ente, non c’era altra alternativa all’approvvigionamento presso l’azienda Demar Hospital di Reggio Calabria. Così la Regione Sardegna spende 18 milioni in mascherine Ma nelle stesse ore in cui la Regione Sardegna acquistava, anche l’Azienda Ospedaliera di Sassari ne comprava altre dalla Selvel Hong Kong Limited: 100mila a 35 centesimi, 10mila FFP2 a 2 euro e 5mila FFP3 a tre oure. Il giorno dopo un nuovo ordine – ma alla Shangai New Union Limited – per mezzo ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - la Regione Toscana distribuisce il secondo stock in farmacie e supermercati : ‘Così assembramenti e mancato rispetto quote’

