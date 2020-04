Coronavirus: effetto odg Meloni in aula, timori per numeri e scatta il ‘pienone’ (2) (Di venerdì 24 aprile 2020) (Adnkronos) – Se ne parlerà nella prossima capigruppo, ha detto in aula Roberto Fico. Il presidente è intervenuto per calmare gli animi dopo l’accusa della Lega alla maggioranza di non rispettare le distanze di sicurezza. ”Le forze di maggioranza – ha detto in aula il leghista Edoardo Ziello- sui propri banchi non hanno rispettato nessuna norma sul distanziamento sociale. Presidente Fico intervenga, visto oggi la loro composizione numerica, sono venute meno a quell’accordo, basato su quote, che lei ha siglato all’ultima capigruppo”. L'articolo Coronavirus: effetto odg Meloni in aula, timori per numeri e scatta il ‘pienone’ (2) proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Ambiente - effetto Coronavirus : in Italia il calo delle emissioni ha raggiunto il 35%

Coronavirus - Coldiretti : l’Italia sta ancora pagando l’effetto “pizza corona”

Il Coronavirus e l’effetto ‘pizza-corona’ sull’export : crollo delle spedizioni per il 70% del Made in Italy (Di venerdì 24 aprile 2020) (Adnkronos) – Se ne parlerà nella prossima capigruppo, ha detto inRoberto Fico. Il presidente è intervenuto per calmare gli animi dopo l’accusa della Lega alla maggioranza di non rispettare le distanze di sicurezza. ”Le forze di maggioranza – ha detto inil leghista Edoardo Ziello- sui propri banchi non hanno rispettato nessuna norma sul distanziamento sociale. Presidente Fico intervenga, visto oggi la loro composizioneca, sono venute meno a quell’accordo, basato su quote, che lei ha siglato all’ultima capigruppo”. L'articoloodginperil ‘pienone’ (2) proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : Effetto coronavirus: le emissioni di Co2 in Italia sono crollate del 35% in due mesi, ma senza provvedimenti strutt… - coldiretti : #coronavirus, Coldiretti: salgono di oltre un milione i nuovi poveri che hanno bisogno di aiuto anche per mangiare… - RaiNews : Alle mense persone e famiglie mai viste prima #coronavirus #nuovipoveri - no_peaches : RT @MannaiaStorta: Fra gli effetti dell'emergenza coronavirus c'è il blocco dei flussi in ingresso per motivi di lavoro. L'effetto è che le… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Effetto coronavirus: le emissioni di Co2 in Italia sono crollate del 35% in due mesi, ma senza provvedimenti strutturali… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus effetto Fondi e gestioni, effetto coronavirus sulla raccolta di marzo Il Sole 24 ORE Coronavirus: effetto odg Meloni in aula, timori per numeri e scatta il 'pienone' (2)

(Adnkronos) – Se ne parlerà nella prossima capigruppo, ha detto in aula Roberto Fico. Il presidente è intervenuto per calmare gli animi dopo l'accusa della Lega alla maggioranza di non rispettare le ...

Foggia, Policlinico Riuniti primo in Puglia a utilizzare ossigeno-ozono terapia contro il Covid-19

Parte al Policlinico Riuniti di Foggia, dopo l'approvazione del Comitato Etico Interprovinciale, la sperimentazione clinica dell’utilizzo dell’ossigeno-ozono terapia come coadiuvante nella attuale gra ...

(Adnkronos) – Se ne parlerà nella prossima capigruppo, ha detto in aula Roberto Fico. Il presidente è intervenuto per calmare gli animi dopo l'accusa della Lega alla maggioranza di non rispettare le ...Parte al Policlinico Riuniti di Foggia, dopo l'approvazione del Comitato Etico Interprovinciale, la sperimentazione clinica dell’utilizzo dell’ossigeno-ozono terapia come coadiuvante nella attuale gra ...