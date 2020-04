Coronavirus, calciatore del Montpellier in rianimazione (Di venerdì 24 aprile 2020) In Ligue 1 si è registrato il primo caso di Coronavirus ricoverato in terapia intensiva: si tratta di Sambia del Montpellier Junior Sambia è stato ricoverato in terapia intensiva nella giornata di lunedì dopo aver denunciato problemi digestivi e respiratori riconducibili al Coronavirus. Le sue condizioni sono peggiorate nel corso delle ultime ore, come riportato da L’Equipe. Il centrocampista classe ’96 del Montpellier sarebbe il primo calciatore della Ligue 1 a risultare positivo al Covid-19. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Francia - primo calciatore della Liga 1 in rianimazione per coronavirus

Coronavirus - calciatore positivo al test alla ripresa degli allenamenti [DETTAGLI]

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : primo calciatore di Ligue 1 in rianimazione (Di venerdì 24 aprile 2020) In Ligue 1 si è registrato il primo caso diricoverato in terapia intensiva: si tratta di Sambia delJunior Sambia è stato ricoverato in terapia intensiva nella giornata di lunedì dopo aver denunciato problemi digestivi e respiratori riconducibili al. Le sue condizioni sono peggiorate nel corso delle ultime ore, come riportato da L’Equipe. Il centrocampista classe ’96 delsarebbe il primodella Ligue 1 a risultare positivo al Covid-19. Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : Cosa succede se un calciatore o un membro dello staff contrae il #Coronavirus dopo il 4 maggio? Si ferma tutto? Ecc… - DiComemai : #Coronavirus Quindi se sei un calciatore famoso o un personaggio televisivo o un 'io so io e voi non siete. ..' il… - MarisciaFox : RT @fcin1908it: Coronavirus, primo calciatore della Ligue 1 in rianimazione: si tratta di Junior Sambia - - nellyinter22 : RT @fcin1908it: Coronavirus, primo calciatore della Ligue 1 in rianimazione: si tratta di Junior Sambia - - infoitsport : Coronavirus, primo calciatore della Ligue 1 in rianimazione: si tratta di Junior Sambia -