Collina | «Valutazione del Var fino ad ora è positiva Ci sono più pro che contro»

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il presidente della Commissione Arbitri della FIFA, Pierluigi, è intervenuto in diretta su Radio 24 Pierluigi, presidente della Commissione Arbitri della FIFA, ha parlato a Radio 24 durante il programma Tutti Convocati. Queste le sue parole sul VAR.VAR – «Lara è, cipiù pro che. Quando le cose vanno bene, ovviamente, si cerca sempre di alzare l’asticella. In questi anni abbiamo però migliorato anche la stessa tecnologia, che oggi è in grado di offrire risposte migliori». TEMPO EFFETTIVO NEL CALCIO – «Abbiamo cercato di lavorare in tal senso, non come IFAB ma come FIFA, cercando di aumentare i minuti di recupero all’interno di un match. Il Mondiale del 2018 ha rappresentato la svolta, visto che siam passati da tre a sei minuti di recupero. ...