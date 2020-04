Cane dal viso triste diventa virale sul web: chi è Big Poppa (Di venerdì 24 aprile 2020) Big Poppa è il Bulldog diventato celebrità online dopo una sua foto postata sui social in cui sembra triste durante il blocco. Il Cane dal viso triste ha totalizzato subito milioni di like. La foto di un Cane dall’aspetto triste è diventata virale per rappresentare quanti di noi si sentono durante il blocco . Cane dal viso triste: perché Big Poppa non sorride? Rashida Ellis vive ad Atlanta, negli Stati Uniti , con il suo bulldog inglese di tre anni, Pop (soprannominato Big Poppa). Quando ha caricato una foto del Cane dal viso streettp sul suo profilo twitter, il post è davvero esploso. Nel posto su Twitter, Rashida ha dichiarato: “Big Poppa si sente molto triste da tanti giorni, penso che gli manchi giocare con i bambini nell’edificio. Li guarda dal patio con nostalgia”. Rashida ha caricato la stessa foto su Instagram, ... Leggi su kontrokultura Padova - si finge cieco e va in bici o a passeggio con il cane : 66enne multato e denunciato dalla Finanza. Sequestrati 350mila euro

Coronavirus - la dolce storia del cane aspetta il padrone fuori dall’ospedale

Uomo in ospedale per il Coronavirus chiede disperatamente aiuto per salvare il suo cane (Di venerdì 24 aprile 2020) Bigè il Bulldogto celebrità online dopo una sua foto postata sui social in cui sembradurante il blocco. Ildalha totalizzato subito milioni di like. La foto di undall’aspettotaper rappresentare quanti di noi si sentono durante il blocco .dal: perché Bignon sorride? Rashida Ellis vive ad Atlanta, negli Stati Uniti , con il suo bulldog inglese di tre anni, Pop (soprannominato Big). Quando ha caricato una foto deldalstreettp sul suo profilo twitter, il post è davvero esploso. Nel posto su Twitter, Rashida ha dichiarato: “Bigsi sente moltoda tanti giorni, penso che gli manchi giocare con i bambini nell’edificio. Li guarda dal patio con nostalgia”. Rashida ha caricato la stessa foto su Instagram, ...

TgrRai : #COVID19. Un cane salvato dal canile, Ciak, ora ricambia consegnando la spesa ad una coppia di anziani a Vallo di N… - enpaonlus : La storia di Stella, il cane scappato di casa per andare dal proprietario ricoverato per coronavirus… - perfectlywrngx : @cucchiaia Io non ho un gatto, ma un cane che ho adottato tre anni fa (aveva tre mesi). Aveva già il microchip e le… - maxcomper : @ftk33333 Dipende anche dal cane. Un mio amico aveva un carlino e ti assicuro che era peggio di molti svizzeri. - KontroKulturaa : Cane dal viso triste diventa virale sul web: chi è Big Poppa - -

Ultime Notizie dalla rete : Cane dal Non può giocare con i bambini, la tristezza del cane diventa foto simbolo della quarantena da coronavirus La Stampa Coronavirus: da Mosè a Birillo, le storie di cani, gatti e cavalli aiutati dai volontari che amano i quattrozampe

Il cane viene rigorosamente fatto uscire sul pianerottolo e la volontaria porta con sè ... Ovviamente questo non basta perché video e foto sono sterili modi di tentare di ovviare al loro stretto ...

Gioia dei Marsi celebra la Liberazione con una diretta Facebook

Quest’anno, che ci troviamo ad affrontare ed a vivere la più grande crisi dal dopoguerra, anche il 25 aprile assume un significato diverso. Infatti, l’ultima cosa di cui ha bisogno oggi il nostro ...

Il cane viene rigorosamente fatto uscire sul pianerottolo e la volontaria porta con sè ... Ovviamente questo non basta perché video e foto sono sterili modi di tentare di ovviare al loro stretto ...Quest’anno, che ci troviamo ad affrontare ed a vivere la più grande crisi dal dopoguerra, anche il 25 aprile assume un significato diverso. Infatti, l’ultima cosa di cui ha bisogno oggi il nostro ...