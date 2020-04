Camera: il M5S perde un alto pezzo, Bologna al Misto (Di venerdì 24 aprile 2020) Fabiola Bologna, deputata del Movimento 5 Stelle, è passata al gruppo Misto. È quanto riferisce l’Ansa, che apprende la notizia da fonti parlamentari. Questa mattina, la parlamentare ha inviato una lettera al presidente della Camera, Roberto Fico, per chiedere il cambio di gruppo passando da quello penta stellato al Misto. Di Maio si pente: "Non avrei mai dovuto chiedere l'impeachment di Mattarella" Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ammette di essere pentito di aver chiesto l'impeachment del Presidente Sergio Mattarella due anni fa. Intanto, il Movimento ha rinviato l’elezione del nuovo capo politico al termine dell’emergenza coronavirus o comunque "necessariamente entro la fine dell'anno". Vito Crimi rimane dunque il reggente del M5S, come si legge sul post pubblicato oggi sul Blog delle Stelle, ... Leggi su blogo Mes - Camera boccia ordine del giorno Fdi che chiedeva di non ricorrere al fondo. M5s : “Pagliacciata della Meloni - non votiamo con i traditori che lo hanno approvato”. 7 grillini votano con Fratelli d’Italia

"Mes - ecco il tradimento dei grillini". Video clamoroso dalla Camera : Meloni mostra la morte del M5s

**M5S : Bologna lascia Gruppo Camera e aderisce al Misto** (Di venerdì 24 aprile 2020) Fabiola, deputata del Movimento 5 Stelle, è passata al gruppo. È quanto riferisce l’Ansa, che apprende la notizia da fonti parlamentari. Questa mattina, la parlamentare ha inviato una lettera al presidente della, Roberto Fico, per chiedere il cambio di gruppo passando da quello penta stellato al. Di Maio si pente: "Non avrei mai dovuto chiedere l'impeachment di Mattarella" Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ammette di essere pentito di aver chiesto l'impeachment del Presidente Sergio Mattarella due anni fa. Intanto, il Movimento ha rinviato l’elezione del nuovo capo politico al termine dell’emergenza coronavirus o comunque "necessariamente entro la fine dell'anno". Vito Crimi rimane dunque il reggente del M5S, come si legge sul post pubblicato oggi sul Blog delle Stelle, ...

borghi_claudio : Fra poco va in votazione alla Camera l'ordine del giorno contro il MES. Certo, è solo un ordine del giorno e quindi… - Capezzone : +Oggi su @laveritaweb+ #Mes. Con pochi dissidenti M5S (20 Camera e 10 Senato), Conte andrebbe sotto. Ma davvero Fi… - ManlioDS : Bocciata alla #Camera l'ennesima pagliacciata della finta patriota #Meloni che continua da settimane a indebolire i… - AlTocqueville : RT @francescatotolo: ?? Il #M5S e il #Pd hanno votato NO all’ordine del giorno di #FdI alla Camera che impegnava il governo a non utilizzar… - 6d7198da751d4a3 : RT @RadioSavana: Camera. Ordine del giorno proposto da Fratelli d'Italia sul #Mes: 'L'Italia non acceda in alcun caso al #Mes'. Ordine resp… -