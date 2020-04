Amici, Maria De Filippi cambia i professori? “In tre fuori dal programma, anche la Celentano” (Di venerdì 24 aprile 2020) Non è passato neanche un mese dalla messa in onda della finale di Amici 19 e già iniziano a circolare indiscrezioni sulla prossima edizione del talent show di canale 5 condotto da Maria De Filippi. A riportarle è il settimanale Nuovo, secondo cui la conduttrice sarebbe pronta a sostituire tre professori della scuola: i posti a rischio sarebbero quelli di Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. In particolare l’attenzione si concentrerebbe sulla Celentano: “L’insegnante di danza classica è una delle prof storiche del talent show ma ha dimostrato di non avere un carattere facile e accomodante, motivo per il quale la padrona di casa starebbe pensando di sostituirla”. L'articolo Amici, Maria De Filippi cambia i professori? “In tre fuori dal programma, anche la Celentano” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Amici di Maria De Filippi : tre professori se ne vanno? Ecco le ultime indiscrezioni

