Abusa della nipotina e la costringe a vedere video porno, nonno 67enne in carcere (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbe Abusato sessualmente della nipote di appena 10 anni, costringendola a vedere ripetutamente materiale pornografico e poi a subire quegli stessi atti che erano nei video. E’ la grave accusa contestata ad un uomo di 67 anni residente a Carinola; i carabinieri lo hanno prelevato dalla sua abitazione su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e lo hanno condotto in carcere per i reati di violenza sessuale su minore. A dare il via alle indagini è stata la denuncia presentata la settimana scorsa ai carabinieri dalla madre della vittima, cui quest’ultima aveva confidato l’incubo vissuto. Immediati gli accertamenti. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha voluto sentire la piccola, che in modalità protetta ha raccontato tutto ciò che aveva passato per colpa del nonno materno almeno dall’estate del ... Leggi su anteprima24 Violenza sulle donne | pesta ed abusa della moglie davanti alla loro figlia

Chiusi in casa per emergenza coronavirus - pedofilo abusa della figlioletta : arrestato

Chiusi in casa per emergenza coronavirus - pedofilo abusa della figlioletta : arrestato (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbeto sessualmentenipote di appena 10 anni,ndola aripetutamente materialegrafico e poi a subire quegli stessi atti che erano nei. E’ la grave accusa contestata ad un uomo di 67 anni residente a Carinola; i carabinieri lo hanno prelevato dalla sua abitazione su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e lo hanno condotto inper i reati di violenza sessuale su minore. A dare il via alle indagini è stata la denuncia presentata la settimana scorsa ai carabinieri dalla madrevittima, cui quest’ultima aveva confidato l’incubo vissuto. Immediati gli accertamenti. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha voluto sentire la piccola, che in modalità protetta ha raccontato tutto ciò che aveva passato per colpa delmaterno almeno dall’estate del ...

NewsCronacaCE : Nonno di 67 anni abusa della nipote di 12 anni durante l’assenza della madre per lavoro - casertafocus : CARINOLA – Le mostra materiale pornografico e abusa della nipotina di 10 anni, in carcere il nonno-orco - Stegosauro : RT @MikeZapMG: #agorarai Rifiutò di stringere la mano a Ciampi ('lei non è il mio presidente'), rifiutò di festeggiare i 150 anni dell'Unit… - MikeZapMG : #agorarai Rifiutò di stringere la mano a Ciampi ('lei non è il mio presidente'), rifiutò di festeggiare i 150 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Abusa della Shock a Carinola, nonno abusa della nipotina mentre la mamma è a lavoro L'Occhio di Caserta Milano – Blocca una 33enne con la forza e abusa di lei

I militari del Radiomobile, raccolta la testimonianza della 33enne e una descrizione dell’aggressore, hanno immediatamente dato il via alle ricerche e poco dopo, a pochissima distanza dal luogo delle ...

Aurora Rising: la recensione dello spaziale YA Mondadori

che può far impazzire chi ne abusa. Come tipo di storia ha il background di una Space Opera ma lo svolgimento di un heist movie, molto cyberpunk nell’azione. L’Accademia Spaziale, il Porto ...

I militari del Radiomobile, raccolta la testimonianza della 33enne e una descrizione dell’aggressore, hanno immediatamente dato il via alle ricerche e poco dopo, a pochissima distanza dal luogo delle ...che può far impazzire chi ne abusa. Come tipo di storia ha il background di una Space Opera ma lo svolgimento di un heist movie, molto cyberpunk nell’azione. L’Accademia Spaziale, il Porto ...